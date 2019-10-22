Премьер Белоруссии заявил, что с развитием ИИ должна возрастать ответственность общества

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас убежден, что с развитием искусственного интеллекта и цифровых технологий должна возрастать и ответственность общества. Такое мнение он высказал во вторник, выступая на форуме "Открытые инновации - 2019" в "Сколково".

"Я уверен, что цифровой мир XXI века станет золотым веком для человечества лишь при одном условии: если уровень морали, сознания и ответственности элит и общества станет вровень с уровнем технологий, и на каждом человеке, наделенном большой или малой властью лежит эта ответственность", - сказал он.

Говоря о создании искусственного интеллекта, он сослался на слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что страна, способная обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира. "Сегодня речь идет о явлении, которое теоретически способно встать над самим человеком. В этой связи нас пугает не сама технология искусственного интеллекта, прогресс неудержим и препятствовать ему бессмысленно и глупо, больше беспокоит моральная неготовность к этому общества", - уверен премьер.

Он пояснил, что ничего хорошего не может произойти, если искусственный интеллект начнут рассматривать как оружие. "А есть ли гарантии, что это не происходит уже сейчас, и что хорошего может произойти, если в пылу соперничества между великими державами эти технологии выйдут из-под контроля, причем не отдельной страны, а всего человечества", - заметил Румас. Он указал на то, что, к сожалению, великие прорывы, которые обещает цифровизация, могут обернуться "как величайшим благом, так и бедствием для человечества".