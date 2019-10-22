Режим ЧС ввели в Вологодской области из-за проливных дождей

ВОЛОГДА, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области ввело режим ЧС на всей территории региона из-за проливных дождей. Ранее он был объявлен в 12 районах, сообщила во вторник пресс-служба губернатора области.

"Затяжные дожди и низкие температуры на протяжении последних трех месяцев существенно повлияли сначала на срок созревания и урожайность, а затем и на уборку ряда сельскохозяйственных культур. Сегодня техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами, часть урожая нам просто не собрать", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

По его словам, сложнее всего в этом году складывается ситуация с уборкой льна (собрано 23%), зерновых и зернобобовых культур (80%). Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 млн рублей.

В регионе продолжается уборка картофеля - накопано 56,2 тыс. тонн (81% от запланированного объема). Также собрано 7,4 тыс. тонн овощей открытого грунта (93% от планового сбора овощей). Работа на полях, если позволит погода, будет продолжаться до середины ноября. "При планировании бюджета на 2020 год мы уже заложили дополнительные 20 млн рублей на приобретение семян и внесли изменения в порядок субсидирования приобретаемой аграриями специализированной техники. Это позволит оказать помощь нашим предприятиям в большем объеме", - отметил начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, необходимо обеспечить продовольственную безопасность региона. "Мы должны закрыть в полной мере потребность жителей Вологодской области в продуктах первой необходимости. Мы уже проходили это в 2017 году и успешно справились. Ситуацию надо взять на контроль и увеличить меры государственной поддержки тем предприятиям, которым потребуется дополнительная закупка техники и семенного фонда", - сказал Кувшинников.

На оперативном совещании областного правительства в понедельник замгубернатора Михаил Глазков также отмечал, что продовольственная безопасность в Вологодской области будет обеспечена, однако аграрии из-за непогоды не смогли получить семена нужного объема и качества, возросли затраты на топливо и запчасти для сельхозтехники, не везде вызрели зерновые. Проливные дожди в Вологодской области шли с июля. За последние два месяца в регионе выпала двойная норма осадков.