Первая в СКФО клиника ГК "Мать и дитя" откроется в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 октября. /ТАСС/. Северная Осетия станет первым регионом Северо-Кавказского федерального округа, где откроется клиника группы компаний "Мать и дитя". Об этом стало известно в ходе рабочей встречи главы республики Вячеслава Битарова с генеральным директором ГК Марком Курцером, сообщает во вторник пресс-служба Минздрава региона.

"Северная Осетия станет 27 регионом на территории Российской Федерации и первым на Северном Кавказе, где распахнет свои двери клиника группы компаний "Мать и дитя", - сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается, в ходе встречи Битаров сообщил, что Северная Осетия наравне со всеми российскими регионами приступила к реализации национального проекта "Здравоохранение", и здесь под пристальным вниманием находятся дети. В частности, более 1 млрд рублей направлены на два объекта - реконструкцию соматического корпуса и строительство детской поликлиники на 150 посещений Детской республиканской клинической больницы.

"Только внедрение прогрессивных технологий позволит осуществить настоящий прорыв в медицине, и в этом плане недопустимо отставать от передовых российских регионов, ведь для нас важна здоровая семья. На протяжении последних лет в республике рождаемость превышает смертность, и эта положительная тенденция вселяет в нас оптимизм. Мы приветствуем и всегда готовы к сотрудничеству со структурами, которые принесут в нашу республику современные методы врачебной деятельности", - цитирует пресс-служба Битарова. Руководитель региона также отметил, что у Северной Осетии есть опыт успешной работы по принципу государственно-частного партнерства, а это, по его мнению, создает все предпосылки для того, чтобы очередной проект в этом направлении стал успешным.

Курцер рассказал, что по первоначальной задумке на территории республики планируется строительство клиники ЭКО. При благоприятных условиях в перспективе возможно и создание госпиталя частных медицинских услуг для женщин и детей, отметил он. Кроме того, североосетинский филиал может стать точкой роста в кластере "Юг-регион".

Группа компаний "Мать и дитя" - участник российского рынка частных медицинских услуг для женщин и детей. Компания предлагает полный спектр высококачественных услуг от решения проблем бесплодия до диагностики и лечения заболеваний всех членов семьи в различных регионах России. Группа компаний на конец полугодия 2019 года насчитывает 40 медицинских учреждений, в том числе шесть госпиталей и 34 амбулаторные клиники.