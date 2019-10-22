ФАС зафиксировала нарушение закона о рекламе на канале "НТВ-Хит"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала нарушение закона о рекламе в эфире телеканала "НТВ-Хит", громкость воспроизводимых роликов превышала норму в три раза. Об этом говорится в сообщении ФАС, размещенном во вторник на сайте ведомства.

"В рамках внеплановой проверки сотрудники ведомства записали эфир телеканала "НТВ-Хит" для измерения соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости прерываемой телепередачи, - указано в сообщении. - Был зафиксирован ряд случаев, когда громкость звука блоков рекламы, анонсов и логотипов телеканала превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 5 дБ при допустимых 1,5 дБ".

По итогам проверки комиссия ФАС признала АО "Телекомпания НТВ" нарушившим требования закона о рекламе. Телекомпании выдано предписание об устранении нарушений.

Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Согласно КоАП РФ, административный штраф за такого рода нарушения составляет от 100 до 500 тыс. рублей.

Запись фрагмента эфира телепрограммы была сделана 3 сентября 2019 года.