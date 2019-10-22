Пострадавшие при пожаре на ферме на Кубани получили почти 5 млн рублей соцвыплат

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Пострадавшие при пожаре на молочно-товарной ферме в станице Тамань в Темрюкском районе на Кубани получили порядка 5 млн рублей социальных выплат после вмешательства прокуратуры региона, говорится во вторник на сайте Генпрокуратуры РФ

"В ходе проверки в деятельности органов местного самоуправления выявлены существенные нарушения прав граждан, пострадавших в результате пожара, произошедшего в сентябре этого года в станице Тамань. Части граждан планировалось незаконного отказать в выплате материальной помощи. Благодаря принятым мерам, пострадавшим предоставлены социальные выплаты на общую сумму около 5 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура на Кубани направила протесты, представления и предостережения чиновникам. В итоге единовременную материальную помощь получили 65 пострадавших, восстановлены были права на ее получение 23 местных жителей.

Ранее власти Темрюкского района сообщали, что пострадавшим выплатят материальную помощь в размере 110 тыс. рублей.

Пожар произошел на молочно-товарной ферме №2 в совхозе Южный в сентябре. Сначала загорелись поля, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые и строящиеся здания, жертв удалось избежать.