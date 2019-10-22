Окончание ремонта художественного музея Севастополя планируется в 2020 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Подрядчик не успевает закончить ремонт и реставрацию здания Севастопольского художественного музея имени М. П. Крошицкого в 2019 году, как планировалось ранее, срок завершения работ перенесен на 2020 год, сообщили ТАСС во вторник в департаменте капитального строительства Севастополя.

"По ремонту и реставрации объекта культурного наследия - здания Севастопольского художественного музея имени М. П. Крошицкого - подрядчик не успевает завершить работы до конца 2019 года в связи с недостаточными темпами производства строительно-монтажных работ. А именно - [в связи с] недостатком оборотных средств: отсутствием необходимых материальных, технических и рабочих ресурсов", - говорится в ответе департамента на запрос агентства.

Например, пояснили в департаменте, сейчас "на рынке реставрационных услуг существует дефицит квалифицированных кадров". "А к работам на объекте привлекаются именно такие специалисты: сертифицированные в области реставрации, имеющие опыт работы на подобных объектах культурного наследия как в городе Севастополе, так и в других субъектах Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

По данным департамента, сроки окончания работ переносятся с декабря 2019 года на 2020 год. Это не приведет к увеличению объемов финансирования. Ремонт и реставрация здания финансируется за счет Федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года".

Начальник главного управления культуры города Николай Краснолицкий сообщил ТАСС, что одной из первых экспозиций в здании музея после того, как завершится ремонт, может стать выставка Третьяковской галереи. "Мы планируем [при открытии здания после ремонта] выставку - возможно, из Третьяковки. У нас с ними сложились достаточно хорошие отношения", - сказал Краснолицкий.

Советник генерального директора Третьяковской галереи Юлия Купина возглавит музейную часть комплекса, который будет построен на мысе Хрустальный в Севастополе на средства национального проекта "Культура". Предполагается, что в комплекс: выставочный зал и музей обороны Севастополя в 1941-1942 годов. Представляя проект музейной части кластера, представители Третьяковки не исключали возможность сотрудничества с музеями Севастополя.

О здании музея

Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого расположен в здании конца XIX века. Четырехэтажное строение с пышно декорированным фасадом возводилось по заказу почетного гражданина Севастополя купца С. Х. Гавалова.

Особняк Гавалова, хотя и получил серьезные повреждения, был одним из немногих зданий, которые удалось сохранить в годы Великой Отечественной войны. Строение не реставрировалось более 40 лет, работы начались в 2018 году. Сейчас в коллекции музея более 10 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI-XXI веков. На время ремонтных работ музей работает на временной площадке.