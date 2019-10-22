В Ингушетии для детей-инвалидов запустят бесплатные курсы лечебной верховой езды

МАГАС, 22 октября. /ТАСС/. Бесплатные курсы иппотерапии для детей-инвалидов будут запущены в Ингушетии на средства президентского гранта. Реабилитация посредством конных прогулок - самый эффективный метод лечения, сообщила во вторник ТАСС автор проекта, руководитель благотворительного фонда "Мял" и депутат Народного собрания Ингушетии Лейла Дзейтова.

"Мы впервые выиграли президентский грант, это сумма около 2 млн рублей, на них намерены организовать бесплатные курсы иппотерапии для детей с ограниченными возможностями здоровья. По моему мнению, иппотерапия является самыми эффективным способом реабилитации детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, различного рода нарушениями опорно-двигательного аппарата, как и контакт детей с дельфинами. Иппотерапия помогает детям расслабиться, развивает чувство равновесия, это еще и тепловой массаж, который заставляет мышцы работать и улучшает настроение ребенка", - сказала Дзейтова.

По ее словам, для начала будут проведены семинары и встречи в ноябре 2019 года, на которых родителям детей с патологиями расскажут о всех преимуществах лечебной верховой езды.

"Для повышения квалификации местных сотрудников мы позовем специалистов из Санкт-Петербурга. Грант также предполагает выдачу зарплаты специалистам, что позволяет нам проводить занятия по иппотерапии абсолютно бесплатно. Причем курсы будут проводиться не только для пациентов Республиканского реабилитационного центра, но и для малообеспеченных, неполных семей, в которых есть дети-инвалиды", - добавила собеседница агентства.

Дзейтова отметила, что в планах благотворительного фонда провести не менее 30 занятий, которые начнутся в январе 2020 года и завершатся в декабре. А формирование групп также будет начато в ноябре 2019 года.

"В каждой группе у нас будет по 20 детей. После проведения семинаров с родителями, думаю, многие из них поймут, насколько это важно для оздоровления их детей, и уже после мы точно будем знать количество групп. Очень важно учесть и показания врачей, медики реабилитационного центра выделят тех детей, которым иппотерапия не противопоказана, потому что есть определенные сопутствующие заболевания, при которых иппотерапия может только осложнить состояние ребенка", - сказала Дзейтова.

Прошлый опыт и планы

Благотворительный фонд "Мял" уже выигрывал грант на проект иппотерапии.

"В 2017 году на молодежном форуме "Машук" мы уже получали грант за этот проект, тогда нам было выделено 2,5 млн рублей. На эти средства мы провели обучение специалистов, закупили лошадей, специализированные автомобили для доставки детей с ограниченными возможностями здоровья из реабилитационного центра в Магасе на место проведения курсов иппотерапии, это конноспортивная школа в Карабулаке, где находятся наши лошади на содержании", - сказала Дзейтова.

Она добавила, что в планах фонда - строительство специализированного центра иппотерапии для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.

"Изначально мы планировали на базе реабилитационного центра проводить занятия, но пока такой возможности нет. Но у нас есть участок в Магасе, на котором мы в будущем намерены построить специализированный центр иппотерапии. В реабилитационном центре ведь проходят лечение не только жители региона, также туда приезжают родители со своими детьми из всех уголков страны", - отметила собеседница агентства.

Конкурс проводится Фондом президентских грантов два раза в год. Он направлен на поддержку социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций. В 2018 году фонд провел два конкурса, на которые поступило рекордное количество заявок - более 19 тыс. Грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. проектов из всех регионов страны на общую сумму 7,8 млрд рублей.