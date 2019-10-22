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Во ФСИН рассказали о причинах снижения числа осужденных и арестантов в России

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний отметили гуманизацию уголовного законодательства и введение альтернативных видов наказаний

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Основными причинами снижения числа осужденных и арестантов в России стали гуманизация уголовного законодательства и введение альтернативных видов наказаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

"Сокращение числа осужденных в местах лишения свободы, а также подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, связано в первую очередь с гуманизацией и совершенствованием уголовного законодательства. В том числе вводились альтернативные наказания: с 2005 года - обязательные работы, с 2010 - ограничение свободы, с 2017 года - принудительные работы", - пояснили в пресс-бюро.

Благодаря этим мерам с 2010 года стало сокращаться число заключенных. Так, в начале 2009 года наказание в виде лишения свободы отбывали 734 тыс. человек, к 1 января этого года их число сократилось до 463 тыс., а к 1 октября снизилось еще на 30 тыс. Например, в 2018 году из 233 тыс. осужденных к запрету заниматься определенной деятельностью 81% был лишен права управлять транспортными средствами за преступления, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Раньше за такие преступления многие получали реальные сроки.

"Сокращение числа находящихся под стражей связано не только с сокращением числа преступлений, более избирательным подходом к заключению под стражу за нетяжкие преступления, но и за счет альтернативных мер пресечения", - пояснили во ФСИН. В прошлом году домашний арест был применен в отношении 22 тыс. человек, а новую меру пресечения в виде запрета определенных действий применили в отношении 944 лиц. Если 10 лет назад, в 2009 году под стражей находились порядка 140-150 тыс. человек, пять лет назад - около 115 тыс. и лишь к 2018 году это число стало приближаться к отметке 100 тыс. Это более чем в два раза меньше, чем в начале 2000-х годов.

Во вторник ФСИН России сообщила о достижении исторического минимума по численности заключенных. Так, сейчас в российских следственных изоляторах содержатся менее 100 тыс. человек.

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