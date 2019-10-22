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Эксперт заявил, что мокрая тряпка не спасет от угарного газа

Зампредседателя гильдии Негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Владимир Каширов также считает, что курс ОБЖ нужно дополнить разделом о навыках самообороны

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Мокрая тряпка не спасет человека от угарного газа при пожаре, сообщил во вторник заместитель председателя гильдии Негосударственных структур безопасности (НСБ) Московской торгово-промышленной палаты Владимир Каширов, выступая на международной выставке "Интерполитех-2019".

"Мы уже сегодня здесь слышали миф о смоченной тряпочке, которая якобы спасает при пожаре. Так вот, это заблуждение. От угарного газа эта тряпочка вас не спасет", - сказал он на медиасовете НСБ, посвященном информационной безопасности детей.

Каширов представил новый современный курс ОБЖ 2.0, который разработан экспертами в области обеспечения безопасности. "Курс должен обновляться каждые два-три года, потому что виды и количество современных угроз постоянно меняются. Последний раз курс ОБЖ менялся в 2018 году, но даже он в настоящее время не соответствует реалиям", - сказал Каширов.

По его мнению, предмет нужно дополнить разделами об информационной безопасности, навыках самообороны и значительно расширить раздел пожарной безопасности.

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