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Бросавшие шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде не являются военными

Правонарушители при задержании представились военнослужащими, чтобы избежать ответственности

ТАСС, 22 октября. Двое мужчин, которых задержали в Волгограде за то, что бросали шелуху от семечек в Вечный огонь, не являются военнослужащими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), распространенном во вторник.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, молодых людей задержали по подозрению в вандализме, ночью они грелись у памятника на Аллее героев и бросали в Вечный огонь шелуху от семечек. По предварительным данным, задержанные могли быть военнослужащими, об этом они заявили полицейским, чтобы избежать ответственности.

"Командование Волгоградского гарнизона совместно с правоохранительными органами провело проверку принадлежности лиц, задержанных у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде, к вооруженным силам. Установлено, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации",- говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Представитель военной прокуратуры Южного военного округа ранее во вторник сообщил в разговоре с ТАСС, что никаких материалов по этому инциденту в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона не поступало.

Теги
РоссияВолгоградская область
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