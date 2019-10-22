Бросавшие шелуху от семечек в Вечный огонь в Волгограде не являются военными

ТАСС, 22 октября. Двое мужчин, которых задержали в Волгограде за то, что бросали шелуху от семечек в Вечный огонь, не являются военнослужащими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), распространенном во вторник.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, молодых людей задержали по подозрению в вандализме, ночью они грелись у памятника на Аллее героев и бросали в Вечный огонь шелуху от семечек. По предварительным данным, задержанные могли быть военнослужащими, об этом они заявили полицейским, чтобы избежать ответственности.

"Командование Волгоградского гарнизона совместно с правоохранительными органами провело проверку принадлежности лиц, задержанных у Вечного огня на Аллее Героев в Волгограде, к вооруженным силам. Установлено, что задержанные нарушители общественного порядка не являются военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации",- говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Представитель военной прокуратуры Южного военного округа ранее во вторник сообщил в разговоре с ТАСС, что никаких материалов по этому инциденту в военную прокуратуру Волгоградского гарнизона не поступало.