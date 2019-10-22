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Reuters: 300 тыс. работников государственных банков бастуют в Индии

По данным агентства, причиной протеста стали планы правительства по слиянию 10 госбанков в четыре

ТАСС, 22 октября. Около 300 тыс. работников государственных банков участвуют в забастовке в Индии против планов правительства по реорганизации банковской системы. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его информации, поводом для недовольства стали планы правительства по слиянию 10 государственных банков в четыре, что породило страхи о массовых сокращениях среди банковских работников. О проведении такой реформы в августе 2019 года сообщила министр финансов Индии Нирмала Ситараман.

"Правительство может называть это слиянием, но на самом деле это закончится закрытием шести банков", - цитирует агентство представителя профсоюза банковских служащих.

По всей Индии банковские работники, принявшие участие в забастовке, не вышли на работу и присоединились к маршам протеста. Из-за акции банки приостановили предоставление ряда услуг, таких как выдача наличных и чековые операции, с перебоями работают банкоматы.

На государственные банки приходится две трети активов всего банковского сектора Индии и большинство проблемных кредитов. В 2017 году премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал сократить число государственных банков с 27 до 12 с целью обеспечить финансовую устойчивость банковских институтов.

Теги
ИндияМоди, Нарендра
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