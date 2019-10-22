В Орске Оренбургской области построят ФОК и реконструируют стадион

ОРЕНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Двухуровневый физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в Орске Оренбургской области в рамках реконструкции стадиона "Локомотив". Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой правительства региона.

"Проект предусматривает постройку двухуровневого физкультурно-оздоровительного комплекса, площадью 1400 кв. м, футбольного поля с искусственным покрытием и каркасными трибунами, баскетбольной и волейбольной площадки, хоккейного корта и беговых дорожек. По предварительной оценке, стоимость ФОКа с оборудованием составит 55 млн рублей, реконструкция стадиона - 25 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Предварительный проект реконструкции стадиона представили во вторник губернатору Оренбургской области Денису Паслеру во время визита в Орск. В сообщении пресс-службы отмечается, что в жилом массиве возле станции Орск, где живут 18 тыс. жителей и работает пять школ, "Локомотив" - единственный стадион.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс позволит проводить здесь уроки физкультуры и разгрузить вторую смену. После подготовки итогового проекта будем решать вопрос с финансированием", - цитирует Паслера пресс-служба.

Муниципалитет должен представить финальный проект реконструкции "Локомотива" и благоустройства прилегающей территории до конца года, уточняется в сообщении.