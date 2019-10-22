Шмаков и Шохин награждены орденами "За заслуги перед Отчеством" II степени

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин награждены орденами "За заслуги перед Отчеством" II степени. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Шмаков и Шохин удостоены наград "за большие заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".

Этим же указом Путин присвоил звание Героя Труда РФ почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Медалью ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени награжден гендиректор Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов. Эту награду, согласно документу, он получил "за заслуги в подготовке национальной сборной Российской Федерации к европейскому чемпионату по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 в Будапеште".