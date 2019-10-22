Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эпидемический порог по ОРВИ превышен в двух регионах Центральной России

Речь идет о Брянской и Владимирской областях

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышает эпидпорог во Владимирской и Брянской областях. В остальных регионах Центрального Федерального округа (ЦФО) он ниже пороговых значений, сообщается на сайтах управлений Роспотребнадзора по областям.

Во Владимирской области за прошедшую неделю в связи с заболеваниями ОРВИ обратилось за медицинской помощью более 9,9 тыс. человек, среди них 5,5 тыс. - дети. Показатель заболеваемости на территории области составил 72,9 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 5%, уточнили в пресс-службе ведомства. В Брянской области эпидпорог превышен на 6% среди взрослого населения. Всего зарегистрировано около 5 тыс. заболевших, уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ниже пороговых значений

В Рязани, где от гриппа привито более 23% жителей, уровень заболеваемости ОРВИ находится на 30% ниже эпидпорога. По данным регионального управления Роспотребнадзора, большая часть заболевших - дети до 14 лет, посещающие дошкольные образовательные учреждения и школы. В Смоленской области уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже пороговых значений на 29,9%. В Тульской области, по данным регионального ведомства, зарегистрировано 5,1 тыс. случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 41%.

Спецпроект на тему
Заразен и очень опасен Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Курской области, заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе регистрируется на обычном сезонном уровне. По итогам прошедшей недели ОРВИ в области заболели более 4,8 тыс. человек, большинство из них - дети. На территории Белгородской области, по данным специалистов, регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ - за 41 неделю за медицинской помощью обратилось свыше 5,3 тыс. человек, что ниже эпидемического порога на 31,9%. В Калужской области заболеваемость совокупного населения на 24% ниже эпидпорога, всего к врачам обратились 5,8 тыс. человек.

Как сообщила ТАСС и.о. начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Тамбовской области Олеся Ледовских, в регионе отмечается удовлетворительная ситуация с заболеваемостью ОРВИ. "Отмечено 4,3 тыс. случаев острой респираторной вирусной инфекции, это на 25% ниже порогового показателя и на 9% меньше значения прошлого года. Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в Тамбове, Моршанском районе, Котовске, Рассказово и Кирсанове", - сказала Ледовских. Она уточнила, что в регионе проводится иммунизация против гриппа взрослому населению и детям, привито более 235 тыс. жителей области, в том числе 74155 детей.

В Костромской и Липецкой области заболели по 4,4 тыс. человек, показатель значительно ниже пороговых значений. В Ярославской области, где привито 23,6% населения, согласно результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. В Орловской и Тверской областях, по данным региональных управлений Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 4 тыс. и 7 тыс. человек соответственно, что меньше эпидпорога.

Как пояснили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, в Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ сейчас находится ниже уровня эпидемического порога, характерного для этого периода года. За медицинской помощью в регионе на минувшей недели обратилось 6,7 тыс. человек. Сейчас в регионе привито от гриппа 21,2% населения области. Ни в одном регионе Центральной России не зарегистрировано случаев гриппа.

Теги
РоссияБрянская областьВладимирская область
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Подмосковье может стать крупнейшим мусороперерабатывающим кластером России
В регионе строится более 12 комплексов по переработке отходов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС