Эпидемический порог по ОРВИ превышен в двух регионах Центральной России

В Рязани, где от гриппа привито более 23% жителей, уровень заболеваемости ОРВИ находится на 30% ниже эпидпорога. По данным регионального управления Роспотребнадзора, большая часть заболевших - дети до 14 лет, посещающие дошкольные образовательные учреждения и школы. В Смоленской области уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями ниже пороговых значений на 29,9%. В Тульской области, по данным регионального ведомства, зарегистрировано 5,1 тыс. случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 41%.

Во Владимирской области за прошедшую неделю в связи с заболеваниями ОРВИ обратилось за медицинской помощью более 9,9 тыс. человек, среди них 5,5 тыс. - дети. Показатель заболеваемости на территории области составил 72,9 на 10 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 5%, уточнили в пресс-службе ведомства. В Брянской области эпидпорог превышен на 6% среди взрослого населения. Всего зарегистрировано около 5 тыс. заболевших, уточнили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышает эпидпорог во Владимирской и Брянской областях. В остальных регионах Центрального Федерального округа (ЦФО) он ниже пороговых значений, сообщается на сайтах управлений Роспотребнадзора по областям.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора по Курской области, заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе регистрируется на обычном сезонном уровне. По итогам прошедшей недели ОРВИ в области заболели более 4,8 тыс. человек, большинство из них - дети. На территории Белгородской области, по данным специалистов, регистрируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ - за 41 неделю за медицинской помощью обратилось свыше 5,3 тыс. человек, что ниже эпидемического порога на 31,9%. В Калужской области заболеваемость совокупного населения на 24% ниже эпидпорога, всего к врачам обратились 5,8 тыс. человек.

Как сообщила ТАСС и.о. начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора Тамбовской области Олеся Ледовских, в регионе отмечается удовлетворительная ситуация с заболеваемостью ОРВИ. "Отмечено 4,3 тыс. случаев острой респираторной вирусной инфекции, это на 25% ниже порогового показателя и на 9% меньше значения прошлого года. Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в Тамбове, Моршанском районе, Котовске, Рассказово и Кирсанове", - сказала Ледовских. Она уточнила, что в регионе проводится иммунизация против гриппа взрослому населению и детям, привито более 235 тыс. жителей области, в том числе 74155 детей.

В Костромской и Липецкой области заболели по 4,4 тыс. человек, показатель значительно ниже пороговых значений. В Ярославской области, где привито 23,6% населения, согласно результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов, заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. В Орловской и Тверской областях, по данным региональных управлений Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 4 тыс. и 7 тыс. человек соответственно, что меньше эпидпорога.

Как пояснили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, в Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ сейчас находится ниже уровня эпидемического порога, характерного для этого периода года. За медицинской помощью в регионе на минувшей недели обратилось 6,7 тыс. человек. Сейчас в регионе привито от гриппа 21,2% населения области. Ни в одном регионе Центральной России не зарегистрировано случаев гриппа.