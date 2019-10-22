В ЕАО сформировали запасы топлива на всех котельных, где действует режим ЧС

ТАСС, 22 октября. Топливо завезли на все котельные ЕАО, где ввели режим ЧС из-за неготовности региона к отопительному сезону, сообщил ТАСС глава области Александр Левинталь. Сформированного запаса хватит на несколько недель.

"Запасы топлива есть на всех котельных для первоначального этапа, все котельные работают. Тепло подается во всех населенных пунктах", - сказал Левинталь. Объема завезенного топлива хватит на несколько недель, уточнили агентству в управлении по внутренней политике правительства области. Левинталь сообщил, что ведется работа по дальнейшей закупке угля.

Режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона ввели на всей территории Еврейской АО 23 сентября. В 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек или 10% от общего населения региона, отмечалось отсутствие нормативного запаса жидкого и твердого топлива, неготовность нескольких котельных к зиме. Аналогичная ситуация складывалась в учреждениях здравоохранения и соцзащиты в Биробиджане. Области из федерального бюджета выделено дополнительное финансирование на закупку угля и ремонт котельных. 15 октября отопление дали на всей территории ЕАО, задержка в подаче топлива на несколько дней из-за ремонта теплотрасс произошла в поселке Валдгейм. В школе сокращали уроки, прекращал работу детский сад.

Глава области Левинталь добавил, что ремонт основного оборудования котельных уже завершен, но продолжается ремонт дополнительных котлов и резервного оборудования. "Это повысит устойчивость системы во время прохождения отопительного периода", - сказал глава региона. На эти цели из федерального бюджета было выделено 98 млн рублей.

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в середине октября Левинталь обращался с просьбой выделить региону 445 млн рублей из федерального бюджета для нормального прохождения отопительного сезона, закупки топлива. "Пока заявлена сумма, материалы мы готовим вместе министерством ЖКХ для ее обоснования. Все расчеты по котельным провели. Сейчас эти материалы находятся в министерстве ЖКХ, после согласования выйдем на Минфин с доказательной базой", - сказал он.

Минэнерго в октябре сообщало, что в ЕАО доставлен уголь в объеме 6,7 тыс. тонн. До конца месяца в область планируется поставить еще порядка 10 тыс. тонн угля.