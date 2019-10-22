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Работа "Поездов здоровья" в Нижегородской области продлится до конца года

За полгода работы врачи мобильных лечебно-диагностических лабораторий обследовали почти 18 тыс. пациентов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Работа "Северного" и "Южного" "Поездов здоровья" в Нижегородской области продлится до конца текущего года, сообщил журналистам во вторник глава региона Глеб Никитин.

"Мы не раз могли убедиться, насколько проект востребован в районах Нижегородской области. В этом году также успешно была опробована практика по доставке к поездам пациентов старше 65 лет. Работа мобильных медицинских комплексов становится все более важным элементом общерегиональной системы здравоохранения", - сказал Никитин.

За полгода работы "Поезда здоровья" побывали в 121 населенном пункте 45 районов Нижегородской области. Медики мобильных лечебно-диагностических лабораторий провели обследования почти 18 тыс. пациентов. Наиболее востребованными у жителей на протяжении всего времени работы остаются консультации невролога - 4 483 и офтальмолога - 5 095.

"Обследование на базе "Поездов здоровья" нередко становится для людей поводом для дальнейшего лечения. Человек может получить направление на исследование или госпитализацию без лишних поездок в районный центр или Нижний Новгород. Это имеет огромное значение для ранней диагностики серьезных заболеваний", - добавил Никитин.

По данным пресс-службы губернатора региона, инициатива Никитина "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

"Поезда здоровья" начали работу 16 апреля и по первоначальному плану должны были завершить работу 16 октября. В 2018 году специалистами "Поездов здоровья" было обследовано около 28 тыс. пациентов. Удалось выявить более 7 тыс. заболеваний, в том числе почти 300 случаев подозрений на злокачественные новообразования.

Теги
РоссияНижегородская область
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