Родственники взяли под опеку мальчика, обнаруженного в Башкирии в квартире с телом матери

УФА, 22 октября. /ТАСС/. Мальчика из Башкирии, который провел несколько дней в квартире с телом умершей матери, передали его тете, оформившей опеку над ребенком. Об этом сообщили во вторник ТАСС в администрации Янаульского района республики.

"Мальчика выписали, он в полном порядке, выздоровел, теперь он воспитывается в семье. На родственников мы оформили предварительную опеку, основную опеку будут оформлять в Москве, по месту жительства. Самое главное - ребенок здоров, он набрал хорошо в весе, все нормально", - уточнили в администрации.

По данным СУ СК РФ по Башкирии, тело 44-летней женщины в башкирском городе Янаул 16 сентября обнаружила ее подруга. Также в квартире находился шестилетний сын умершей, который пробыл там несколько дней, его сразу госпитализировали. Проверка показала, что смерть женщины наступила из-за сердечного заболевания.