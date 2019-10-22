Число осужденных по 282 УК РФ сократилось в 17 раз после декриминализации статьи

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Количество осужденных в России по статье ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти или вражды") после ее частичной декриминализации сократилось в 17 раз. Об этом свидетельствуют данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным судебной статистики, за первое полугодие этого года по ч. 1 ст. 282 осуждены лишь 12 человек, за аналогичный период 2018 года - 203 человека. В этом году также по этой статье были оправданы три человека, в отношении 49 фигурантов уголовные дела были прекращены в связи с отсутствием состава преступления или непричастностью к нему, еще 37 уголовных дел были прекращены по другим основаниям.

Всего в прошлом году по ч. 1 ст. 282 статьи были осуждены 418 человек и один оправдан. Ни одно дело не было прекращено из-за отсутствия состава преступления, по другим основаниям были прекращены дела в отношении 75 человек.

В конце прошлого года по инициативе президента РФ ст. 282 УК РФ была частично декриминализирована. За впервые совершенное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 282 УК РФ, вместо уголовной была введена ответственность по КоАП, который был дополнен новой статьей - "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она предусматривает штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Дела по этой статье КоАП возбуждаются прокурорами.