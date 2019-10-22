В Грузии основали организацию для улучшения отношений с Россией

ТБИЛИСИ, 22 октября. /ТАСС/. Жители грузинского города Ахалцихе (край Самцхе - Джавахети) основали неправительственную организацию "Народная дипломатия без границ", работа которой будет направлена на улучшение отношений между Грузией и РФ. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщил руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.

"Организация, презентация которой состоялась 20 октября в городе Ахалцихе, была основана местными жителями. Ее главной целью является налаживание отношений с РФ путем народной дипломатии. Председателем организации избран местный житель Гоча Парунашвили", - сказал Рцхиладзе, который присутствовал на мероприятии в качестве приглашенного гостя.

По его словам, на презентации организации Парунашвили в качестве жеста доброй воли решил пригласить 50 российских детей в Грузию на отдых и для этого вручил 50 путевок представителю грузинской диаспоры в РФ, профессору Владимиру Хомерики, который также был на мероприятии в качестве гостя. "Парунашвили выступил с конкретным предложением: он приглашает 50 детей из России в Грузию за свой счет. У него есть своя гостиница на берегу реки Поцхови. Он вручил Владимиру Хомерики эти путевки, чтобы они были переданы в администрацию президента России", - добавил он.

Рцхиладзе также отметил, что на презентации новой организации он выступил с инициативой легализовать всех граждан Грузии, которые на незаконной основе проживают и работают в РФ. Он также призвал Москву установить специальные квоты на рабочие места для граждан Грузии, желающих трудоустроиться легально в России.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Грузия продолжает считать Южную Осетию и Абхазию своими территориями. В ответ на признание Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.