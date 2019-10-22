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За шпионаж или госизмену в России за полгода осуждены пять человек

Согласно данным судебной статистики, за весь 2018 год по этим статьям были осуждены восемь человек

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Пять человек были осуждены в России по статьям о госизмене или шпионаже (ст. 275 и 276 УК РФ) за первое полугодие этого года. Об этом говорится в опубликованных данных судебной статистики.

По ст. 275 ("Госизмена") осуждены три человека, двое иностранцев - по ст. 276 ("Шпионаж"). За весь 2018 год по этим статьям были осуждены восемь человек, включая четверых иностранцев, за 2017 год - шесть человек, в том числе два иностранца.

Гораздо больше лиц, согласно судебной статистике, получили судимость за неосторожное обращение со сведениями, составляющими гостайну. Так, в первом полугодии этого года 10 человек осуждены за разглашение сведений, составляющих гостайну (ст. 283 УК РФ, грозит лишением свободы на срок до четырех лет), еще один - за разглашение гостайны, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия (ч. 2 ст. 283 УК РФ с максимальной санкцией до семи лет лишения свободы).

За 2018 год по обвинению в разглашении гостайны в России были осуждены 36 человек, в 2017 году - 28. И наоборот, число осужденных за незаконный доступ к сведениям, составляющим гостайну, сократилось. Если по ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну") в 2017 году были осуждены четыре человека, а в 2018 году - восемь, то за первое полугодие 2019 года - один.

Как и в прошлые годы, в России не было вынесено ни одного приговора по ст. 284 УК РФ ("Утрата документов, содержащих гостайну").

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