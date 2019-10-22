Союз польских учителей начинает итальянскую забастовку

ВАРШАВА, 22 октября. /ТАСС/. Союз польских учителей принял решение начать итальянскую забастовку, которая заключается в нарочито тщательном выполнении только тех профессиональных обязанностей, которые прописаны в договоре. Об этом решении сообщил во вторник журналистам глава профсоюза Славомир Броняж.

"Это протест в защиту достоинства нашей профессии, и в то же время борьба за то, чтобы работа учителя не только регулировалась законом, но и чтобы вознаграждение было непосредственным результатом того, что делают учителя", - сказал он, не сообщив, сколько учителей примут участие в акции.

По словам Броняжа, Союз польских учителей начинает работу над законопроектом, предусматривающим повышение зарплат работников системы образования.

8 апреля этого года польские учителя начали массовую бессрочную забастовку. В этот день многие школы просто закрылись и не работали на протяжении более двух недель. Преподаватели, воспитатели и другие сотрудники школ и детских садов требовали от властей значительного повышения размера оплаты их труда. Правительство предложило протестующим проект улучшения их положения и через 17 дней забастовка была приостановлена.