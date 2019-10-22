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Представитель заказчика новой сцены МДТ признал вину в злоупотреблении полномочиями

Обвиняемый в хищениях при строительстве объекта экс-руководитель "Стройсоюза-СВ" Максим Корнеев склонил Вячеслава Карасева использовать свои полномочия в интересах компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Бывший замдиректора по экономике и финансам ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Вячеслав Карасев признался в злоупотреблениях полномочиями в интересах компании "Стройсоюз СВ", которая была подрядчиком при строительстве новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Смольнинском районном суде города, в производство которого попало уголовное дело Карасева.

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"Карасев признал вину", - сказал собеседник агентства.

Бывший сотрудник дирекции проходил обвиняемым вместе с экс-руководителем компании "Стройсоюз-СВ" Максимом Корнеевым. Когда первый признал вину, уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации была заказчиком строительства новой сцены МДТ по договору с Минкультуры РФ. По версии следствия, Корнеев похитил 45 млн рублей у этой дирекции в рамках реализации ФЦП "Культура России" (2012-2018 годы) из средств федерального бюджета и перечисленных впоследствии на счет ЗАО "Театрально-декорационные мастерские", а затем на счет ООО "Стройсоюз СВ". Он также обвиняется в хищении почти 210 млн рублей в 2016 году при поставке технологического оборудования для технического оснащения объекта ФГБУК "Московский художественный академический театр имени А. П. Чехова" и строительстве здания филиала МХАТ в Москве.

Следствие установило, что бизнесмен склонил Карасева, занимавшего ранее должность заместителя директора по экономике и финансам дирекции, использовать свои полномочия в интересах Корнеева. В связи с этим Карасева обвинили в злоупотреблениях должностными полномочиями, в которых он сознался.

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