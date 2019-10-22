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Тестирование системы онлайн-поступления в российские вузы планируют начать в 2020 году

Для участия в проекте уже отобрано 52 вуза

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Тестирование комплекса цифровых госуслуг, или так называемого суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" начнется в 2020 году. Проект позволит абитуриентами в режиме онлайн подать документы на поступление в университет, а специальный встроенный помощник оценит их шансы на поступление, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее, на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково, сообщил, что в России планируется создать систему, с помощью которой в отечественные вузы можно было бы поступать онлайн. Для участия в проекте уже отобрано более полусотни российских вузов. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что ведомство работает над созданием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

"В процессе поступления посредством суперсервиса будут предоставлены встроенные помощники, позволяющие оценить шансы на поступление и получить полный перечень подходящих образовательных организаций высшего образования", - сообщили в пресс-службе.

Внедрение такого сервиса, отмечают в министерстве, приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года.

Тестирование механизмов сервиса пройдет в рамках приемной кампании на 2020-2021 учебный год, для этого отобрано 52 вуза. "Последующие этапы реализации суперсервиса, следующие за проведением пилотного тестирования, предусматривают показатели по ежегодному масштабированию образовательных организаций-участников", - добавили в пресс-службе.

Суперсервис позволит абитуриентам подавать документы с помощью Единого портала государственных услуг. Для этого будет создан специальный дополнительный канал подачи документов в вузы. При этом традиционные способы будут по-прежнему работать, среди которых очная подача пакета документов, доставка почтой или курьерской службой, уточнили в пресс-службе.

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