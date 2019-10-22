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Федеральная поддержка покупки жилья для молодых семей увеличится в пять раз на Ставрополье

В регионе 264 молодых семьи до конца года приобретут новое жилье с использованием соцвыплат

СТАВРОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Федеральное софинансирование программы "Молодая семья" по поддержке семей при покупке жилья увеличится в пять раз в Ставропольском крае в 2020 году. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе краевого Министерства строительства и архитектуры.

"В Ставропольском крае 264 молодых семьи до конца года приобретут новое жилье с использованием соцвыплат. На эти цели из краевого бюджета было выделено порядка 200 млн рублей. При этом доля федерального финансирования составила 11,2 млн рублей. В 2020 году на обеспечение жильем молодых семей из федерального бюджета будет выделено 56 млн рублей, лимит увеличен в пять раз", - говорится в сообщении.

Увеличение поддержки связано с показателями реализации программы в регионе. "Исходя из высоких показателей регионального финансирования, активных темпов распределения социальных выплат, внедрения комплекса краевых механизмов поддержки многодетных семей, таких как возмещение 70% от расчетной стоимости жилья, федеральный центр принял решение увеличить Ставрополью лимит", - приводятся в сообщении слова министра Алексея Когарлыцкого.

При этом краевое финансирование программы в 2020 году увеличится втрое. Планируется, что субсидии при покупке жилья в 2020 году получат более 1,3 тыс. молодых семей. Это позволит практически полностью ликвидировать существующую в настоящее время очередь.

Государственная программа "Молодая семья" в Ставропольском крае реализуется с 2006 года. В 2018 году в регионе в 20 раз к уровню предыдущего года было увеличено финансирование программы, объем был доведен до 1 млрд 55 млн рублей, свидетельства на получение субсидий были выданы более 1,6 тыс. семей.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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