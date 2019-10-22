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Кузнецова рассказала о состоянии брошенного на улице в Москве полугодовалого ребенка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка отметила, что здоровью ребенка ничего не угрожает

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что брошенная на одной из улиц Москвы шестимесячная девочка находится в больнице, ее здоровью ничто не угрожает.

"На данный момент мы на связи со следственным комитетом, ребенок был найден на одной из улиц Москвы. Сейчас девочка находится в больнице, вопросов к ее состоянию у докторов нет, но это данные первичного обследования", - сообщила она журналистам.

По словам детского омбудсмена, у ребенка нет следов насильственных действий, девочка будет оставаться под наблюдением, пока не будут найдены ее родители или родственники.

Кузнецова надеется, что те, кто могут знать местонахождение родственников ребенка, передадут информацию в соответствующие инстанции. "Мы следим за этой ситуацией и надеемся, что в ближайшее время будет известно хоть что-то", - добавила она.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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