В Великом Новгороде появилась карта средневекового Новгорода, дополненная AR-приложением

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Памятный знак в виде макета карты средневековой Новгородской земли открыли в центре Великого Новгорода. Объект дополнен аудиогидом и приложением дополненной реальности (AR), сообщил на открытии знака первый замгубернатора Новгородской области Сергей Сорокин во вторник.

"Мы сегодня открываем уникальный объект - это современное исполнение древней истории Новгорода. В нашем городе с каждым годом все больше туристов. Чтобы их количество продолжало расти, необходимо предоставлять им различные новые развлечения, новые объекты. Этот знак при помощи современных технологий может рассказать больше, чем на нем изображено, чем будет интересен для гостей", - сказал Сорокин.

Памятный знак представляет собой развернутую на столе карту и отражает историю Новгородской республики XII - XV веков. Его за полгода создал новгородский скульптор Вадим Боровых. Также в дополнение к экспозиции разработан аудиогид и приложение с дополненной реальностью для мобильных устройств, ссылки и коды расположены на информационной доске, установленной рядом макетом карты.

Также после церемонии открытия памятного знака для школьников из всех образовательных учреждений Новгородской области организовали прямую трансляцию открытого урока по истории, которую провели возле памятного знака.