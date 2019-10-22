Дорогу до Кижей в Карелии планируют построить до конца июня 2023 года

ТАСС, 22 октября. Строительство дороги до музея-заповедника "Кижи" в Карелии, в которое планируется вложить более 1 млрд рублей, намерены завершить в июне 2023 года. Об этом говорится в материалах госзакупки, размещенной госучреждением "Управление автомобильных дорог Республики Карелия".

"Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг - 30 июня 2023 года", - говорится в материалах закупки.

Заявки от потенциальных подрядчиков будут принимать до 31 октября. Начальная цена контракта на строительство трассы - 1 млрд 2 млн 780 тыс. рублей, эти средства предоставляются федеральным бюджетом и бюджетом республики.

В апреле глава республики Артур Парфенчиков на заседании Госкомиссии под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева по подготовке к празднованию 100-летия Карелии сообщал, что регион получит от Министерства транспорта РФ 1 млрд рублей на строительство этой трассы.

Дорогу длиной около 40 км от карельского села Великая губа до деревни Оятевщина строят для организации автомобильного подъезда к Кижам - в настоящее время добраться до острова можно по Онежскому озеру в период навигации.

Музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.