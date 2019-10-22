Первая в Дагестане смена Кампуса молодежных инноваций пройдет с 26 октября по 4 ноября

МАХАЧКАЛА, 22 октября. /ТАСС/. Подростки в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в первой в Дагестане смене Кампуса молодежных инноваций, которая пройдет с 26 октября по 4 ноября. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства образования и науки республики.

"С 26 октября по 4 ноября в Дагестане на базе детского оздоровительного лагеря "Надежда" в Каякентском районе впервые пройдет Кампус молодежных инноваций. Участниками смены станут 250 юных исследователей и изобретателей в возрасте от 12 до 17 лет", - говорится в сообщении.

Проводить смену будет Малая академия наук Минобрнауки региона, которая победила в конкурсном отборе, проводившемся в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

Основные принципы и ценности проекта - построение индивидуальной траектории развития ребенка и ориентация на командную деятельность. "Направления смены - цифровые технологии, энергетика, виртуальная и дополненная реальность, беспилотные летательные аппараты, автотранспортные системы, IT, геонавигационные системы, промышленный дизайн и микроэлектроника", - отмечается в сообщении.

Кампус молодежных инноваций - всероссийский проект в сфере развития дополнительного образования. Все программы разработаны по принципу проектной деятельности и строятся на игровом образовательном процессе. В соответствии с показателями, определенными нацпроектами "Образование" и "Цифровая экономика", сеть кампусов охватит к 2024 году более 150 тыс. человек.