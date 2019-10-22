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На Белградской книжной ярмарке представили книгу "Россия и Сербия на поворотах истории"

Статьи содержат политические взгляды и оценки существующей ситуации на Балканах, созданные российскими историками и политологами за последние годы

БЕЛГРАД, 22 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Портал "Балканист" представил книгу "Россия и Сербия на поворотах истории" в рамках Белградской книжной ярмарки. Презентация прошла во вторник на российском стенде выставки, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

"Книга состоит из 30 статей по балканской проблематике, их написали русские люди, в жизни которых Сербия оставила неизгладимый след. Все они учились, жили или работали здесь. Началось все с публикаций Олега Бондаренко, потом к нему подтянулись его друзья и коллеги, ранее портал публиковал 30 материалов в месяц, сейчас это уже около 1 тыс. материалов в месяц. Я бы сравнила это с человеческими отношениями: можно разлюбить человека, но Балканы разлюбить нельзя", - рассказала одна из авторов книги Катарина Лане.

Статьи содержат политические взгляды и оценки существующей ситуации на Балканах, созданные российскими историками и политологами за последние годы. Книга была издана издательством "Вече". Главный редактор издательства Сергей Дмитриев рассказал, что его издательство давно работает с балканской тематикой, однако в последние годы Балканы привлекают все большее внимание.

"Недавно прошло 100-летие Балканских войн, а сейчас наблюдается особый интерес к событиям апреля 1941 года, когда Германия напала на Грецию и Югославию, что спасло СССР. Первоначально нападение на СССР планировалось 25 мая, а не 22 июня, на месяц раньше. Наступление на Балканы дало нам целый месяц, немцы подошли к Москве 6 октября, если бы они сделали это в начале сентября, то у них было бы больше времени для захвата столицы [до морозов]. Косвенно события здесь помогли нам победить врага, к тому же огромный вклад в победу был внесен масштабным партизанским движением на Балканах", - заявил Дмитриев.

По его словам, книга "Россия и Сербия на поворотах истории" содержит анализ трех сценариев развития ситуации в Косове и Метохии, среди которых - сохранение статус-кво, разграничение территорий и начало нового конфликта.

Белградская книжная ярмарка - крупнейшая выставка научной, художественной и образовательной книжной продукции на Балканах. В этом году в форуме принимают участие несколько десятков стран, сотни общественных, политических и правительственных организаций, представивших несколько тысяч книг. Специальным гостем ярмарки в этом году стал Египет.

Теги
РоссияСербия
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