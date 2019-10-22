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Власти Кирова обязали устранить замечания детсад, где якобы применяли силу к детям

Проверка департамента образования города показала, что контроль за педагогическим процессом в группе "Ромашка" старший воспитатель осуществлял формально

КИРОВ, 22 октября. /ТАСС/. Департамент образования Кирова проверил работу детского сада, где, по словам родителей детей, воспитатель применяла физическую силу к детям. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба администрации Кирова.

По данным СМИ, родители детей, посещающих детский сад №67, пожаловались, что воспитатель якобы оскорбляет и унижает детей, а также применяет к ним физическую силу. Также кировчане указали на недостаток игрушек и канцтоваров в садике. Следственные органы Кировской области начали проверку информации.

"17 октября городской департамент образования начал внеплановую проверку деятельности детского сада. В ходе нее руководству детского сада сделан ряд замечаний по ведению воспитательно-образовательной работы в группе "Ромашка". Комиссия пришла к выводу, что контроль за педагогическим процессом осуществлялся старшим воспитателем формально. В настоящее время замечания устраняются, срок для их устранения - до 1 ноября текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что в этом году на хозяйственные нужды детского сада из бюджета и внебюджетных источников потратят более 238 тыс. рублей, на приобретение дидактических пособий, учебно-наглядных материалов, игр, игрушек, канцтоваров и спортивного оборудования направлено 164,2 тыс. рублей, еще 100 тыс. рублей выделено на замену оконных блоков. На момент проверки в детском саду в полном объеме имелись канцелярские и хозяйственные товары, уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияКировская область
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