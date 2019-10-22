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Новая система обращения с ТКО

Подмосковье может стать крупнейшим мусороперерабатывающим кластером России

В регионе строится более 12 комплексов по переработке отходов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московская область в перспективе двух лет может стать крупнейшим кластером по переработке бытового мусора в РФ с учетом планов по строительству обрабатывающих предприятий и инвестиционных планов столицы и области. Об этом заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Мы строим 12 комплексов по переработке отходов <…> Более того, в рамках подписанного соглашения Москва инвестирует в Московскую область средства на создание дополнительных мощностей именно по переработке отходов на территории Московской области. Таким образом, мы в течение двух лет получим самый мощный индустриальный кластер в России, который <…> будет искать, откуда брать отходы", - сказал он.

Зампред правительства региона напомнил об опыте Швеции, которая перерабатывает и обезвреживает отходы других государств на своих мощностях, и отметил, что дефицита мощности для обработки мусора в Подмосковье не возникнет.

Хромушин добавил, что с учетом перспективы укрупнения комплексов по переработке мусора (КПО) в Подмосковье будет редактироваться территориальная схема обращения с отходами - основной документ, регулирующий работу отрасли в каждом из регионов РФ. Также, по его словам, в новой схеме предстоит учесть 2 млн т мусора, которые были "выведены из тени": действующая версия документа рассчитана исходя из того, что Подмосковье генерирует 4 млн т коммунального мусора в год, а, по новым расчетам Министерства ЖКХ региона, жители области создают 6 млн т. Такая ситуация сложилась из-за того, что бизнес начал декриминализироваться.

Новую версию территориальной схемы Московской области могут вынести на общественные обсуждения и утвердить в первом полугодии 2020 года, продолжил вице-премьер региона. Затем, возможно, ее снова придется актуализировать, потому что этот документ - "живой организм", по словам Хромушина.

Переработка вместо свалок 

Он также допустил, что мощности объектов обращения с мусором в Подмосковье в перспективе могут быть пересмотрены в сторону уменьшения, когда раздельный сбор отходов заработает в полную силу на территории региона. Сейчас доля оснащения Московской области баками для вторичного сырья составляет порядка 65%, исходя из этого по итогам 2019 года планируется отправить на переработку вместо свалок более 1 млн т отходов. По итогам 2020 года власти Подмосковья рассчитывают довести этот показатель до 2 млн т.

В Московской области с 2018 года создается новая инфраструктура обращения с коммунальными отходами, она будет состоять из 12-13 КПО (один пока под вопросом) и четырех мусоросжигательных заводов. Четыре КПО уже работают: в Зарайске, Рошале, Серебряных Прудах и в Коломне. До конца 2019 года могут ввести в эксплуатацию еще три: в Сергиевом Посаде, Кашире и Егорьевске. Таким образом, на 2020 год останутся пять-шесть объектов.

С учетом всех предприятий совокупная мощность инфраструктуры Московской области по обращению с коммунальными отходами к 2022 году составит порядка 7 млн т в год.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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