Брат Уилана считает, что обвиняемому в шпионаже может понадобиться хирургическая помощь

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Неотложная хирургическая помощь может понадобиться обвиняемому в России в шпионаже гражданину США Полу Уилану. Об этом говорится в электронном письме его брата Дэвида Уилана, поступившем в ТАСС во вторник.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

Он не уточнил, какого рода хирургическое вмешательство может потребоваться Полу Уилану, содержащемуся в СИЗО "Лефортово". В конце августа адвокат Уилана сообщил, что его подзащитному необходима операция из-за паховой грыжи, однако Уилан отказался делать ее в России без консультации с врачом из США или Канады.

"Он [Пол Уилан] потребовал от [администрации] тюрьмы переслать его медицинские записи в посольства США, Соединенного Королевства, Канады и Ирландии. Когда он спросил представителей Соединенного Королевства, были ли получены кем-либо эти документы, ему дали понять, что ни одно из перечисленных посольств не получало его медицинских записей. Как и с большей частью корреспонденции Пола, "Лефортово", видимо, очень сложно заставить Почту России осуществить доставку в пределах города", - говорится в письме Дэвида Уилана.

"Между тем, Пола не обследуют и не лечат, несмотря на опасность оперативного хирургического вмешательства, которое может возникнуть в любой момент", - утверждал брат американца.

Как сообщил ТАСС в Москве адвокат Владимир Жеребенков, Лефортовский суд Москвы 24 октября рассмотрит ходатайство следствия о продлении на два месяца срока содержания под стражей Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Расследование дела в отношении Уилана завершено, сторона защиты знакомится с его материалами.