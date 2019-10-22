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Глава Кисловодска: мастер-план по развитию города поможет качественно изменить курорт

Для формирования мастер-плана будут привлекать жителей города

ПЯТИГОРСК, 22 октября. /ТАСС/. Создание мастер-плана развития и благоустройства города-курорта Кисловодска в Ставропольском крае, над которым работает КБ "Стрелка", поможет качественно изменить курорт и создать в нем комфортную среду, считает глава города-курорта Александр Курбатов.

"Развитию Кисловодска, его экономическому, социальному, политическому прогрессу способствует не только наш уникальный климат и живописная природа, мощнейшая бальнеологическая база, но и стратегическое планирование. В связи с этим мы обратились к профессионалам из консалтингового бюро "Стрелка". В конце августа заключили соответствующий договор по составлению мастер-плана. Через полгода нам должны предоставить планировочные решения для повышения комфорта городской среды", - сказал ТАСС Курбатов.

По его словам, специалисты КБ "Стрелка" уже общались с фокус-группами, городскими общественниками, представителями разных направлений деятельности курорта по вопросам городской антропологии, архитектуры, истории, дизайна, транспортной и инженерной инфраструктуры.

"Цель создания такого мастер-плана - качественное изменение города и создание современной комфортной среды. Специалисты будут вовлекать и в будущем лидеров общественного мнения, жителей города и вместе формировать мастер-план. Это правильно, так как ни один эксперт не знает территорию так, как ее знают жители. Их мнение поможет наиболее полно выявить особенности, недостатки, достоинства нашей территории", - сказал глава города.

Курбатов отметил, что при составлении плана следует сохранить историко-архитектурную целостность курортной зоны, а также выработать стратегию развития въездного района, потому что он является визитной карточкой города.

"Мы уже начали работу по созданию въездной группы в город. Сейчас за счет внебюджетных источников проводятся работы по капитальному ремонту фасада одной из девятиэтажек на въезде в Кисловодск. Кроме того, планируется расширение части проспекта Победы с благоустройством пешеходных зон, приведением остановочных павильонов к современным стандартам", - добавил глава Кисловодска.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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