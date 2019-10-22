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Кузнецова предложила создать международную группу студентов по защите прав детей

Одним из первых направлений работы такой группы может стать оказание помощи усыновленным детям, которые пытаются найти своих родителей, считает детский омбудсмен

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать международную группу студентов по защите прав детей. С таким предложением она выступила во вторник в ходе экспертной дискуссии, посвященной международному сотрудничеству университетов в условиях политических и экономических ограничений.

"Уже с институтской скамьи можно активно участвовать в развитии международного права в отношении защиты прав детей. Возможно, это можно прикрутить к уже существующим площадкам", - сказала она в ходе мероприятия, которое было организовано Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в МГИМО.

В качестве примера детский омбудсмен предложила создать международную группу, в которую войдут студенты, интересующиеся правозащитной деятельностью и защитой прав детей во всем мире. "Мы бы вместе смогли проводить исследования, определять болевые точки, не расхлебывая эти проблемы, когда они уже есть, а прогнозировать риски, вести как минимум просветительскую работу", - заявила Кузнецова.

По ее мнению, одним из первых направлений работы такой группы может стать оказание помощи усыновленным детям, которые пытаются найти своих родителей.

Теги
РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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