МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать международную группу студентов по защите прав детей. С таким предложением она выступила во вторник в ходе экспертной дискуссии, посвященной международному сотрудничеству университетов в условиях политических и экономических ограничений.

"Уже с институтской скамьи можно активно участвовать в развитии международного права в отношении защиты прав детей. Возможно, это можно прикрутить к уже существующим площадкам", - сказала она в ходе мероприятия, которое было организовано Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) в МГИМО.

В качестве примера детский омбудсмен предложила создать международную группу, в которую войдут студенты, интересующиеся правозащитной деятельностью и защитой прав детей во всем мире. "Мы бы вместе смогли проводить исследования, определять болевые точки, не расхлебывая эти проблемы, когда они уже есть, а прогнозировать риски, вести как минимум просветительскую работу", - заявила Кузнецова.

По ее мнению, одним из первых направлений работы такой группы может стать оказание помощи усыновленным детям, которые пытаются найти своих родителей.