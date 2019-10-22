Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 4,7 тыс. детей родились в перинатальном центре Архангельской области с открытия

Отмечается, что в перинатальном центре появились на свет дети не только жительниц Архангельской области, но и других регионов России, а также других стран

АРХАНГЕЛЬСК, 22 октября. /ТАСС/. Более 4700 детей родились в перинатальном центре Архангельской области с момента его открытия в мае 2018 года. Об этом сотрудники центра рассказали полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану, который приехал в регион с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Визит Гуцана начался с посещения перинатального центра, где с момента открытия родилось уже более 4700 малышей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что среди женщин, чьи дети появились в перинатальном центре, жительницы не только Архангельской области, но и других регионов России, а также других стран. "Не зря мы добивались, чтобы центр был оснащен всем необходимым, включая даже такие, казалось бы, мелочи, как ванночка для малыша. В итоге получаем положительные отзывы от пациенток, которым комфортно находиться здесь после родов", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Орлова.

Перинатальный центр в Архангельской области был построен по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках приоритетного федерального проекта "Технологии и комфорт - матерям и детям". Стоимость строительства составила 2,8 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей - субсидии Фонда обязательного медицинского страхования РФ, а 600 млн рублей - средства бюджета Архангельской области.

Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Суд объяснил причину отмены приговора водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве
Основанием отмены послужило то, что доводы защиты о неисправности автобуса под управлением Тихонова суд первой инстанции не учел
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС