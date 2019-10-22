Более 4,7 тыс. детей родились в перинатальном центре Архангельской области с открытия

АРХАНГЕЛЬСК, 22 октября. /ТАСС/. Более 4700 детей родились в перинатальном центре Архангельской области с момента его открытия в мае 2018 года. Об этом сотрудники центра рассказали полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану, который приехал в регион с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Визит Гуцана начался с посещения перинатального центра, где с момента открытия родилось уже более 4700 малышей", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что среди женщин, чьи дети появились в перинатальном центре, жительницы не только Архангельской области, но и других регионов России, а также других стран. "Не зря мы добивались, чтобы центр был оснащен всем необходимым, включая даже такие, казалось бы, мелочи, как ванночка для малыша. В итоге получаем положительные отзывы от пациенток, которым комфортно находиться здесь после родов", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Орлова.

Перинатальный центр в Архангельской области был построен по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках приоритетного федерального проекта "Технологии и комфорт - матерям и детям". Стоимость строительства составила 2,8 млрд рублей, из них 2,2 млрд рублей - субсидии Фонда обязательного медицинского страхования РФ, а 600 млн рублей - средства бюджета Архангельской области.