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Проектировщика новой сцены МДТ в Петербурге признали потерпевшим по делу о хищениях

Юридический представитель "Театрально-декорационных мастерских" заявил суду, что общество признали банкротом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Непубличное акционерное общество (НАО) "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) признали потерпевшей стороной по делу в отношении экс-руководителя компании "Стройсоюз-СВ" Максима Корнеева о хищении 45 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра (МДТ) на Звенигородской улице в Петербурге, передает корреспондент ТАСС из Смольнинского районного суда, который рассматривает уголовное дело.

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"Потерпевшая сторона - "Театрально-декорационные мастерские", - сказала судья Наталья Баева на заседании во вторник.

Юридический представитель ТДМ заявил суду, что общество признали банкротом. В связи с этим он просит привлечь также в качестве представителя потерпевшего конкурсного управляющего общества. Для разрешения заявленного ходатайства суд взял перерыв до 31 октября.

"Театрально-декорационные мастерские" попали под процедуру банкротства - наблюдение - в 2016 году. Решение о введении процедуры вынес Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску фирмы "Интех" из-за долга в 58 млн рублей. Согласно отчету конкурсного управляющего, представленного в 2018 году, восстановить платежеспособность ТДМ невозможно.

При этом управляющий не нашел признаков фиктивного банкротства общества, однако однозначный ответ о преднамеренном банкротстве в ходе работы управляющему дать не удалось. "Признаки преднамеренного банкротства - недостаточно информации", - говорится в выводах отчета.

По состоянию на 2018 год в реестр кредиторов компании-должника были включены требования на сумму более 1,3 млрд рублей, в том числе 887 млн рублей основного долга и более 493 млн рублей различных финансовых санкций за просрочку платежей.

Об уголовном деле

По версии следствия, Максим Корнеев, будучи руководителем компании "Стройсоюз-СВ", похитил 45 млн рублей у ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" в рамках реализации ФЦП "Культура России" (2012-2018 годы) из средств федерального бюджета и перечисленных в последствие на счет ЗАО "Театрально-декорационные мастерские", а затем на счет ООО "Стройсоюз СВ".

Он также обвиняется в хищении почти 210 млн рублей в 2016 году при поставке технологического оборудования для технического оснащения объекта ФГБУК "Московский художественный академический театр имени А. П. Чехова" и строительстве здания филиала МХАТ в Москве.

В 2013 году дирекция заключила госконтракт с "Театрально-декорационными мастерскими" на проектирование здания новой сцены. Прием и оплату выполненных работ также осуществляла дирекция.

Компания "Стройсоюз СВ" выиграла конкурс на строительство новой сцены театра, но позже договор с ней был расторгнут. Расследование хищений 45 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ было начато по инициативе Министерства культуры РФ.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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