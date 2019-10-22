Власти Подмосковья планируют решить судьбу закрытого полигона ТБО "Кучино" к 2023 году

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают определить дальнейшую судьбу закрытого мусорного полигона "Кучино" в Балашихинском городском округе к 2023 году, когда "тело" свалки стабилизируется и можно будет предсказывать происходящие процессы. Об этом сообщил вице-премьер - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее власти и общественность обсуждали возможность создания в "Кучино" санной трассы, парка экстремальных видов спорта или открытого музея.

"Никакая из идей не закрыта. Мы не ограничиваем ни собственную фантазию, ни фантазии тех, кто желает представлять, что можно сделать с такой территорией. Это ландшафтная доминанта в Балашихе. Есть инженерный вопрос: в течение первых трех лет эксплуатации мы сможем стабилизировать "тело" полигона до такой степени, что мы предскажем с высокой точностью поведение разных его частей", - сказал Куракин.

Он добавил, что из 56 га, которые сейчас занимает "тело" полигона практически вся площадь будет отдана под полезную эксплуатацию. "Та часть, где находятся инженерные сооружения - факел и системы электрогенерации и сбора фильтрата, не будет доступна людям, это будет закрытая территория", - пояснил зампред правительства области.

Полигон "Кучино" был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Сейчас общая площадь только "тела" свалки превышает 50 га. 15 июня 2017 года во время "Прямой линии" жители близлежащих домов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах со свалки. Глава государства потребовал закрыть объект, его работу остановили с 23 июня.

Сейчас в "Кучино" завершается рекультивация, работы предполагают сдать в ноябре 2019 года. Свалка будет представлять собой высокий холм, покрытый дерном, с работающими на ней станцией сбора и утилизации свалочного газа и системой сбора и обезвреживания фильтрата.