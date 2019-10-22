В Петербурге открылась выставка работ театральных фотографов "По ту сторону объектива"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Фотовыставка "По ту сторону объектива", представляющая творчество театральных фотографов Петербурга, открылась во вторник на Новой сцене Александринского театра. В экспозицию включены работы четырех мастеров.

"Театр давно манил и привлекал меня своей загадочностью, и теперь он занимает почти всю мою жизнь. И бывают случаи, когда наша съемка даже самому режиссеру открывает новый взгляд на его спектакль, запечатленный фотокамерой. Вот сейчас я работала на фестивале "Балтийский дом", на который приехало много театров, и это было очень интересно", - рассказала ТАСС одна из участниц выставки Наталья Кореновская, лауреат международного конкурса "Новый взгляд. Преображаясь в веках".

Более четырех десятилетий отдал театральной фотографии Виктор Васильев, работы которого хранятся в коллекциях театральных музеев. На выставке представлены его полные экспрессии фотографии, сделанные на спектаклях Льва Додина "Гамлет", "Король Лир", "Дядя Ваня" в Малом драматическом театре - Театре Европы. Мастер считает, что театральным фотографом невозможно стать, работая от звонка до звонка - это процесс, захватывающий порой даже ночные репетиции в поисках того главного, что заключено в спектакле.

Фрагменты сценической летописи Александринского театра представил фотомастер Владимир Постнов, обладатель золотой медали международной триеннале "Театр в фотоискусстве". Еще одним участником фотовыставки стал Станислав Левшин, чьи фотографии своеобразно представляют спектакли Андрея Могучего в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова.

Главной идеей выставки, включенной в панораму событий Театральной олимпиады, стало желание показать, насколько впечатляющими, неповторимыми по форме, содержанию и колориту могут быть запечатленные кадры сценического действия. Экспозиция показывает, что человек с фотоаппаратом способен создать свой собственный художественный образ спектакля, акцентировать смыслы, открыть неожиданные ракурсы. Петербург формирует свое сообщество театральных фотографов. Желанием пополнить его ряды вызван конкурс "Театр в объективе", учрежденный в минувшем году Молодежным театром на Фонтанке.

Организаторами проекта выступили Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО и Новая сцена Александринского театра при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Выставка будет работать до 23 ноября.