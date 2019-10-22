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Культурно-деловой центр Хошимина планируется открыть в Петербурге в 2020 году

Центр должен стать точкой выхода на рынок Петербурга вьетнамских компаний, желающих наладить деловые связи с городом и инвестировать в его экономику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Открытие культурно-делового центра Хошимина в Санкт-Петербурге запланировано на 2020 год, власти Петербурга окажут содействие вьетнамскому городу в открытии центра, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе городского комитета по внешним связям.

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"Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, со своей стороны, а также Российская гильдия управляющих и девелоперов окажут необходимое содействие в подборе здания для центра, открытие которого планируется в 2020 году", - говорится в сообщении по итогам прошедшей во вторник встречи заместителя председателя комитета Вячеслава Калганова с делегацией вьетнамской государственной компании "СайгонТурист" во главе с председателем совета директоров Фам Хюи Бинем.

В комитете отметили, что задача по открытию культурно-делового центра Хошимина в Санкт-Петербурге была поставлена компании "СайгонТурист" руководством вьетнамского города.

В сентябре губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и член политбюро, секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Во Ван Тхыонг договорились об открытии первого представительства Хошимина за рубежом - культурно-делового центра в Петербурге. Планируется, что культурно-деловой центр Хошимина в Санкт-Петербурге станет точкой выхода на рынок города вьетнамских компаний, заинтересованных в развитии деловых связей с городом и инвестирования в его экономику.

Туристический форум

Вьетнамская делегация принимала участие в туристическом форуме "Санкт-Петербург - Вьетнам", проходившем 20-21 октября, его организатором выступило Конгрессно-выставочное бюро комитета по развитию туризма при поддержке городского комитета по внешним связям. Участники форума обсудили развитие сотрудничества между Петербургом и Вьетнамом, а также создание условий для привлечения дополнительных турпотоков из Вьетнама в Петербург.

Выступая на форуме, заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия выразила надежду на скорое открытие прямых авиарейсов между Петербургом, Ханоем и Хошимином. По данным комитета, ежегодно в Петербург прибывают авиарейсами порядка 2 тыс. вьетнамских туристов и более 50 тыс. гостей из Москвы и других городов России.

Заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов отметил на форуме, что с сентября 2019 по декабрь 2020 года стороны реализуют третий совместный проект, в рамках которого в Петербурге планируется установить памятник Хо Ши Мину.

В начале октября президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении перекрестного года Вьетнама в России и России во Вьетнаме в целях дальнейшего развития отношений между двумя странами. Одной из основных целей российско-вьетнамского сотрудничества является популяризация России как туристического направления среди вьетнамских граждан.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссияВьетнамСанкт-Петербург
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