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В Новгородской области нашли ребенка, похороненного в воронке от снаряда вместе с игрушкой

Вместе с ним поисковики обнаружили останки женщины и младенца, а также двух советских солдат

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Поисковики из Тюмени обнаружили на территории Новгородской области в воронке от разорвавшегося снаряда останки двух советских солдат, а также женщины и двоих детей. Один ребенок был похоронен с куклой, которую сжимал в руке, сообщает пресс-служба Поискового движения России на сайте организации во вторник.

"Останки женщины с ребенком обнаружили поисковики Тюменского "Областного поискового центра" (входит в состав Поискового движения России) весной этого года в ходе работ на местах сражений Великой Отечественной войны возле деревни Новая Кересть Новгородской области. Они исследовали болотистую местность и наткнулись на яму, предположительно, воронку от разорвавшегося снаряда. Со дна удалось извлечь останки двух советских солдат с хорошо сохранившимися сапогами. И то, к чему даже опытные поисковики были не готовы: останки женщины, на уровне груди которой была небольшая иконка, а на уровне живота - маленький ребенок, совсем младенец. Рядом с женщиной лежал еще один ребенок - на вид 5-6 лет", - говорится в сообщении. Также поисковики описали, что обнаружили в сжатой руке ребенка куклу, с которой он был похоронен.

Школьница из Тюмени Анастасия Коровина - боец поискового отряда, принимавшая участие в поисковых работах, - выяснила, что игрушка, принадлежавшая ребенку, была сделана на Охтинском химическом комбинате в Ленинграде. Теперь она находится в музее Тюменского "Областного поискового центра". Поисковики сообщают, что установить имена погибших не удалось, так как никаких именных вещей при них не нашли.

Теги
РоссияНовгородская область
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