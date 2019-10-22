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Казаков привлекут к обеспечению безопасности саммита Россия - Африка в Сочи

Они будут патрулировать улицы, дежурить в аэропорту и на железнодорожном вокзале Адлера

КРАСНОДАР, 22 октября. /ТАСС/. Более 900 казаков-дружинников и спасателей из Краснодарского края примут участие в обеспечении безопасности саммита Россия - Африка, который открывается в среду в Сочи. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе региональной администрации.

"В обеспечении безопасности саммита Россия - Африка будут участвовать более 900 кубанских спасателей и казаков", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, будут задействованы 736 сотрудников краевого главка МЧС и 180 казаков-дружинников Хостинского районного казачьего общества. Они будут дежурить в аэропорту и на железнодорожном вокзале Адлера, патрулировать улицы.

По данным пресс-службы регионального главка Росгвардии, ведомство использует аэростат для круглосуточного видеонаблюдения за территорией Олимпийского парка Сочи, в Черном море дежурят патрульные катера. Также задействованы силы и средства ФСБ, ФСО, МВД, администрации Краснодарского края и Сочи.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них подтвердили свое участие. Также в мероприятии задействованы восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители бизнеса и госструктур. ТАСС является официальным фотохост-агентством саммита и экономического форума.

Теги
РоссияКраснодарский край
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