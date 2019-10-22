В деле о хищениях при строительстве новой сцены МДТ заявлен иск на 347 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Гражданский иск на сумму 347 млн рублей заявлен в рамках уголовного дела в отношении экс-руководителя компании "Стройсоюз-СВ" Максима Корнеева о хищении при проектировании новой сцены Малого драматического театра (МДТ) на Звенигородской улице в Петербурге. Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат Корнеева Дмитрий Попов.

Гражданским истцом по делу выступает бывший руководитель Александринского театра Григорий Попов, который также ранее руководил непубличным акционерным обществом (НАО) "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ) до процедуры банкротства. "Он заявил гражданский иск на 347 млн рублей", - рассказал адвокат.

НАО "ТДМ" признали потерпевшей стороной по делу в отношении Корнеева. В 2016 году общество попало под процедуру банкротства. Согласно отчету конкурсного управляющего, представленного в 2018 году, восстановить платежеспособность ТДМ невозможно.

По версии следствия, Максим Корнеев, будучи руководителем компании "Стройсоюз-СВ", похитил 45 млн рублей у ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" в рамках реализации ФЦП "Культура России" (2012-2018) из средств федерального бюджета и перечисленных впоследствии на счет ЗАО "Театрально-декорационные мастерские", а затем на счет ООО "Стройсоюз СВ".

Он также обвиняется в хищении почти 210 млн рублей в 2016 году при поставке технологического оборудования для технического оснащения объекта ФГБУК "Московский художественный академический театр имени А. П. Чехова" и строительстве здания филиала МХАТ в Москве.

В 2013 году дирекция заключила госконтракт с "Театрально-декорационными мастерскими" на проектирование здания новой сцены. Прием и оплату выполненных работ также осуществляла дирекция. Компания "Стройсоюз СВ" выиграла конкурс на строительство новой сцены театра, но позже договор с ней был расторгнут. Расследование хищений 45 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ было начато по инициативе Министерства культуры РФ.