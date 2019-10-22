Эксперты не зафиксировали превышения сероводорода в атмосфере после выброса на НПЗ Орска

ОРЕНБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Выброс сероводорода, который стал причиной отравления девяти рабочих на Орском нефтеперерабатывающем завода в Оренбургской области, не повлиял на состояние воздуха в городе. Об этом официальный представитель Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Елена Жукова во вторник сообщила в социальных сетях.

"Вчера, 21 октября при проведении плановых ремонтных работ на установке по очистке дизельного топлива ПАО "Орскнефтеоргсинтез", произошла утечка сероводорода. Для контроля состояния атмосферного воздуха на место выехали сотрудники Орской спецлаборатории, а также лаборатории Гидромета и Роспотребнадзора. Произведенные отборы проб воздуха превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировали. Жалоб от жителей Орска на запах сероводорода не поступало", - говорится в сообщении.

Ингаляционное отравление неизвестным газом различной степени тяжести получили девять человек при подготовке к ремонту установки гидроочистки дизельного топлива резервуара и установки металлических заглушек на территории Орского НПЗ. В пресс-службе предприятия ранее уточнили, что причиной отравления рабочих стал выброс сероводорода. Проверку после инцидента организовали Следственное управление СК РФ по Оренбургской области и прокуратура региона. Параллельно межведомственная комиссия, которую возглавляет управление Роспотребнадзора по Оренбургской области, ведет расследование после инцидента.

Во вторник стало известно, что двоих пострадавших доставили в Оренбург бортом санавиации и на реанимобиле. Они находятся в тяжелом состоянии, один из них - в коме, сказали ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Остальные семь работников ПАО "Орскнефтеоргсинтез" и подрядной организации ООО "Строймонтаж" проходят лечение в терапевтическом отделении клиники Орска.

ПАО "Орскнефтеоргсинтез", входящий в группу компаний "Фортеинвест", - нефтеперерабатывающее предприятие с установленной мощностью 6 млн т нефти в год, расположено в городе Орск Оренбургской области.