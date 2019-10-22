Власти Подмосковья подтвердили запрос полномочий на проведение экологической госэкспертизы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Власти Московской области подтвердили запрос полномочий на проведение государственной экологической экспертизы технологий, оказывающих воздействие на окружающую среду. Об этом сообщил вице-премьер - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин на пресс-конференции в ТАСС.

Ранее в Telegram-канале "Зеленый змий" был опубликован фрагмент письма за подписью губернатора Московской области Андрея Воробьева, в котором сообщалось, что регион запросил полномочия на проведение государственной экологической экспертизы на новые технологии, технику и вещества, которые оказывают воздействие на окружающую среду, что вызвало обсуждение в сети. Проведение такой экспертизы находится в ведении Росприроднадзора.

"Я могу это подтвердить, мы с соответствующей инициативой обратились к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Николаевичу Кобылкину. Наша инициатива вызвала его <…> готовность ее рассмотреть. Сегодня наши предложения в Росприроднадзор направлены", - сказал Куракин.

Он объяснил, что сейчас, например, для рекультивации одного полигона надо сделать две зкспертизы: проекта рекультивации и используемой технологии. "Где заканчивается одно и начинается другое - разобрать очень сложно", - добавил Куракин.

"Речь идет не о компетенции, все процедуры одинаковые: эксперты - это не чиновники, а люди, обладающие специальными знаниями, которые контрактуются. Ничего не отличается [от Росприроднадзора], кроме одного момента - мотивации. Московская область мега-мотивирована, чтобы заключить эти проекты в сроки", - отметил Куракин.

По его словам, ситуация с экспертизой приводит к парадоксам: Росприроднадзор выдал положительные заключения на технологию, схожую с "Кучино", для полигонов в Нижегородской области и Краснодарском крае. При этом по "Кучино" заключения экспертизы пока нет, хотя до конца 2019 года планируется завершить его рекультивацию. Ее технология на полигоне сейчас эксплуатируется в режиме пуско-наладки, отметил зампред правительства. Без положительного заключения на нее работы по рекультивации свалки не могут быть сданы.

О "Кучино"

Полигон "Кучино" был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Сейчас общая площадь только "тела" свалки превышает 50 га. 15 июня 2017 года во время "Прямой линии" жители близлежащих домов пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на неприятный запах со свалки. Глава государства потребовал закрыть объект, его работу остановили с 23 июня.

Завершить рекультивацию "Кучино" предполагается в ноябре 2019 года. Свалка будет представлять собой высокий холм, покрытый дерном, с работающими на ней станцией сбора и утилизации свалочного газа и системой сбора и обезвреживания.