Скворцова заявила, что цифровые технологии не заменят лечащих врачей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Внедрение цифровых и телемедицинских технологий меняет систему здравоохранения, но не заменит лечащих врачей. Об этом журналистам во вторник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Одно другого не подменяет, потому что цифровые технологии не работают отдельно от лечащих врачей. Это всего лишь дополнительная опция", - сказала она, добавив, что сейчас есть возможность дистанционной консультации и дистанционного получения дополнительной информации.

Министр отметила, что на данный момент более 600 тыс. рабочих мест автоматизированы, благодаря чему врачи получают возможность также учиться в системе непрерывного медицинского образования, консультироваться по сложным случаям с коллегами в том числе из федеральных центров. "Все национальные центры по разным профилям связаны с региональными центрами вертикально интегрированными телемедицинскими системами, которые работают круглосуточно", - сказала она, добавив, что головные учреждения в регионе, в свою очередь, связаны с профильными учреждениями в субъекте интегрированной телемедицинской системой.

На данный момент уже более 70% медицинских организаций в стране обеспечены информационными системами и компьютерной техникой, и 40% из них уже подключены к единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Министр отметила, что за последние несколько лет телемедицина стала нормой жизни.

"Но в основе всего остается врачевание, контакт, безусловно, со своим врачом, доверие врачу и вообще вот тот уровень сопряженности пациента и врача, который лежит в основе нашей профессии", - сказала она.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" Минздрав России реализует федеральный проект "Цифровое здравоохранение", основной задачей которого является создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Согласно этому проекту, система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением к концу 2023 г.