Древнее боевое искусство каларипаятту показали в Петербурге в рамках Дней культуры Индии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Постановку индийской народной сказки с элементами древнего боевого искусства каларипаятту представили зрителям в Санкт-Петербурге в рамках Дней культуры Индии в России. Шоу в исполнении творческого коллектива учебного центра "Хиндустан Калари Сангам" состоялось во вторник на сцене Государственного академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской, сообщили ТАСС в Росконцерте.

"Виран" - драматическая постановка народной сказки об эпическом герое Катхивануре Виране. Это зрелищное шоу, благодаря которому зритель может познакомиться с искусством каларипаятту и услышать зажигательные ритмы индийских барабанов "мижаву" и "ченда". Спектакль поставлен известным индийским театральным режиссером Прабхатом", - отметили в Росконцерте, добавив, что перед началом гостей поприветствовал генеральный консул Республики Индия в Санкт-Петербурге Дипак Миглани.

Каларипаятту является традиционным индийским боевым искусством, история которого насчитывает около двух тысячелетий. Название переводится как "бой в священном месте", поэтому тренировки в Индии проходят в специально построенных для этой цели храмах - Калари. Отмечается, что основанный в 1950-х годах "Хиндустан Калари Сангам" является традиционным учебным центром каларипаятту, он также функционирует как ресурсный центр для учащихся из других стран, интересующихся древнеиндийским научным наследием, культурой и эстетикой. При центре работает профессиональная группа квалифицированных исполнителей каларипаятту, театральных артистов и технических экспертов, - они представляют это боевое искусство по всему миру.

После выступления в Санкт-Петербурге артисты коллектива представят свою программу в Московском культурном фольклорном центре под руководством Л. Рюминой 24 октября. 20 октября показ состоялся на сцене Новгородского театра драмы имени Ф. М. Достоевского в Великом Новгороде.

Фестиваль индийской культуры в России стартовал в сентябре 2019 года в Хабаровске и Владивостоке концертом хореографического коллектива Drishtikon Group, который познакомил российского зрителя с классическим индийским танцем "Катхак" с элементами современного танца. Фестиваль продлится четыре месяца, его программа охватывает 10 городов. В ноябре публике в Геленджике, Краснодаре и Сочи будет представлено красочное шоу "Дорога в Bollywood". Завершат Дни индийской культуры концерты солистов вокально-инструментальной группы Shehnai в Ессентуках, Кисловодске и Москве.

Фестивали российской культуры в Индии и индийской культуры в России проходят ежегодно с 2016 года по инициативе Министерства культуры РФ и Индийского совета по культурным связям. Цель их проведения - представление сценических и изобразительных видов искусств России и Индии. Организатором мероприятия выступает Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт".