Волгоградские власти опровергли информацию о 100-граммовой норме хлеба в сутки для пожилых

ВОЛГОГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Власти Волгоградской области опровергли информацию, опубликованную во вторник в одном из Telegram-каналов, о якобы 100-граммовой суточной норме хлеба в социальных учреждениях региона.

Во вторник один из Telegram-каналов опубликовал таблицу с нормами питания для граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарах учреждений социального обслуживания Волгоградской области. В публикации говорится, что в сутки в соцучреждениях нормы составляют 100 г хлеба, 20 г макаронных изделий, 52,5 г крупы и бобовых, 10 г сухофруктов и 25 г колбасы. Помимо этого в списке есть фрукты, овощи, творог, а также 80 г мяса.

"Суточная норма хлеба составляет 100 г пшенично-ржаного хлеба и 100 г пшеничного, таким образом в публикации уже написана неверная информация. Причем, если кому-то требуется хлеба больше, ему в этом не откажут", - сказала ТАСС представитель администрации Волгоградской области, уточнив, что информация, опубликованная в телеграм-канале, "подана неверно и не соответствует действительности".

Начальник отдела стационарных учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области Светлана Юсубова разъяснила журналистам, что утвержденные нормы являются среднесуточными и реализуются через семидневное меню.

"То есть набор указанных продуктов не выдается ежедневно: он предполагает возможность чередовать различные виды гарниров, мясных изделий и другие продукты в течение семи дней, поэтому на выходе готовое блюдо по весу больше, чем показатели, приведенные в таблице. К примеру, рыба может подаваться два раза в неделю, в этом случае порция составит не 76 г (среднесуточный показатель), а два раза по 260 г. То же самое и с мясом, среднесуточная норма которого составляет 80 г", - сказала она.

По ее словам, в октябре нормы питания дополнили нормами для сопровождаемого проживания (когда человек находится в соцучреждении в среднем 6 часов в день) и предусматривает 160 г хлеба только на обед. "В таких соцучреждениях предусмотрен еще и полдник, хотя основное питание этих граждан происходит дома. Новая форма стационарного социального обслуживания планируется к внедрению с 2020 года", - сказала Юсубова.