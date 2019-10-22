Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Волгоградские власти опровергли информацию о 100-граммовой норме хлеба в сутки для пожилых

Представитель администрации региона отметила, что суточная норма хлеба составляет 100 г пшенично-ржаного хлеба и 100 г пшеничного

ВОЛГОГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Власти Волгоградской области опровергли информацию, опубликованную во вторник в одном из Telegram-каналов, о якобы 100-граммовой суточной норме хлеба в социальных учреждениях региона.

Во вторник один из Telegram-каналов опубликовал таблицу с нормами питания для граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарах учреждений социального обслуживания Волгоградской области. В публикации говорится, что в сутки в соцучреждениях нормы составляют 100 г хлеба, 20 г макаронных изделий, 52,5 г крупы и бобовых, 10 г сухофруктов и 25 г колбасы. Помимо этого в списке есть фрукты, овощи, творог, а также 80 г мяса.

"Суточная норма хлеба составляет 100 г пшенично-ржаного хлеба и 100 г пшеничного, таким образом в публикации уже написана неверная информация. Причем, если кому-то требуется хлеба больше, ему в этом не откажут", - сказала ТАСС представитель администрации Волгоградской области, уточнив, что информация, опубликованная в телеграм-канале, "подана неверно и не соответствует действительности".

Начальник отдела стационарных учреждений комитета социальной защиты населения Волгоградской области Светлана Юсубова разъяснила журналистам, что утвержденные нормы являются среднесуточными и реализуются через семидневное меню.

"То есть набор указанных продуктов не выдается ежедневно: он предполагает возможность чередовать различные виды гарниров, мясных изделий и другие продукты в течение семи дней, поэтому на выходе готовое блюдо по весу больше, чем показатели, приведенные в таблице. К примеру, рыба может подаваться два раза в неделю, в этом случае порция составит не 76 г (среднесуточный показатель), а два раза по 260 г. То же самое и с мясом, среднесуточная норма которого составляет 80 г", - сказала она.

По ее словам, в октябре нормы питания дополнили нормами для сопровождаемого проживания (когда человек находится в соцучреждении в среднем 6 часов в день) и предусматривает 160 г хлеба только на обед. "В таких соцучреждениях предусмотрен еще и полдник, хотя основное питание этих граждан происходит дома. Новая форма стационарного социального обслуживания планируется к внедрению с 2020 года", - сказала Юсубова.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Власти Ленобласти включат представителей РПЦ в рабочую группу по реставрации храмов
Речь идет о четырех храмах в Новой Ладоге, признанных объектами культурного наследия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС