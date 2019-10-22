Власти Ленобласти включат представителей РПЦ в рабочую группу по реставрации храмов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил создать рабочую группу по реставрации храмов Новой Ладоги и включить в нее представителей РПЦ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

Дрозденко обсудил с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием вопросы сохранения культурного наследия в городе, основанном 315 лет назад Петром Великим в устье Волхова недалеко от Старой Ладоги. Они рассмотрели варианты сохранения православных соборов - памятников архитектуры и возможности привлечения туристов в Новую Ладогу.

"По итогам встречи Александр Дрозденко поручил создать рабочую группу по сохранению культурного и исторического наследия Старой Ладоги и Новой Ладоги, в которую войдут представители областных комитетов по культуре и по ЖКХ, представители районной администрации и духовенство", - говорится в релизе пресс-службы областного правительства.

Во время встречи Дрозденко отметил, что культурное наследие Старой Ладоги и Новой Ладоги имеет большое значение для Ленинградской области и России, и власти региона заинтересованы в том, чтобы монастыри и другие исторические объекты, которые находятся на территории этих поселений, были востребованы у туристов и паломников.

По данным пресс-службы, в Новой Ладоге располагаются четыре храма, признанных объектами культурного наследия: церковь Климента Римского и Петра Александрийского, церковь Георгия Победоносца, церковь Александра Невского (тюремная) и собор Николая Чудотворца (Никольская церковь бывшего Николо-Медведского монастыря). "Уже состоялся конкурс и разрабатывается проект по реставрации комплекса святого Климента на проспекте Карла Маркса. Работы выполняются на средства областного бюджета", - сообщили в пресс-службе.

Новая Ладога была основана Петром Великим в 1704 году как город судостроителей, сюда с Русского Севера были перевезены мастера корабельных дел. Город дал название Новоладожскому каналу, который был прорыт для обеспечения безопасного плавания вдоль Ладожского озера. В Новой Ладоге сохранился дом, в котором в середине XVIII века жил знаменитый полководец Александр Суворов, командовавший здесь полком. В годы Великой Отечественной войны в Новой Ладоге располагалась база Ладожской военной флотилии, обеспечивавшей связь осажденного Ленинграда с большой землей.