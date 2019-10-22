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Лукашенко при заполнении анкеты переписи населения использовал русский язык

В графе "родной язык" президент указал белорусский

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в проходящий в стране переписи населения, при заполнении анкеты он использовал русский язык, однако в качестве родного указал белорусский. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Здесь все просто: заполнял анкету президент на русском языке, в графе "родной язык", усвоенный первым в раннем детстве, указал белорусский", - сообщила пресс-секретарь, которую цитирует агентство БелТА. По словам Эйсмонт, о важности масштабной акции для дальнейшего развития страны "излишне говорить не надо". "Поэтому президент, безусловно, не остался от нее в стороне. Участие в переписи глава государства уже принял, еще на прошлой неделе. Заполнил переписные листы и передал их в Белстат", - рассказала Эйсмонт.

Перепись населения Белоруссии, третья в суверенной истории страны, но первая с использованием IT-технологий, проходит в республике 4-30 октября. Всего гражданам на переписи предлагают ответить почти на 50 вопросов, среди них как стандартные о персональных данных, так и вопросы о занятости, жилищных условиях и сельскохозяйственной деятельности.

Лукашенко ранее заявлял, что в стране навсегда закрыт языковой вопрос, и русский всегда будет государственный языком наравне с белорусским.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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