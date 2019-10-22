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Плотину на водохранилище в Ростове-на-Дону реконструируют по решению суда

Эксплуатация объекта осуществлялась без декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию и соответствующих правил

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 октября. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры о необходимости реконструкции плотины на водохранилище Ростовское море в Ростове-на-Дону, так как гидротехническое сооружение несет угрозу жителям и окружающей среде, сообщатся во вторник на сайте прокуратуры Ростовской области.

"Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законов в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений ФГБУ "Управление Ростовмелиоводхоз". По ее результатам в суд направлено исковое заявление об обязании ФГБУ "Управление Ростовмелиоводхоз" разработать и согласовать разрешительную документацию, провести реконструкцию гидротехнического сооружения водохранилища в соответствии с действующими нормативными требованиями, которое удовлетворено", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, эксплуатация комплекса гидротехнических сооружений осуществляется без декларации безопасности, разрешения на эксплуатацию и соответствующих правил. "Специализированными организациями данный объект признан опасным из-за наличия угрозы причинения вреда жизни и имуществу граждан, окружающей среде", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что сейчас ФГБУ "Управление Ростовмелиоводхоз" разработана декларация безопасности ГТС и получено разрешение на эксплуатацию, которые утверждены и выданы Ростехнадзором, составлены правила эксплуатации, проведено инструментальное обследование сооружения.

Теги
РоссияРостовская область
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